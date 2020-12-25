在美國總統川普要求國會修改新通過的紓困與政府支出法案後，周四眾議院共和黨人卻阻擋了民主黨向美國人直接發放2,000美元的企圖，引發這個重大支出法案能否完成立法的擔憂，並使政府再度面臨局部關門的風險。

川普總統日前批評國會兩院周一通過的紓困振興方案「真的很丟臉」，要求將直接向個人發放現金的金額從600美元提高到2000美元，並暗示可能拒絕簽署這項總規模達2.3兆美元（含政府支出法案1.4兆美元與新一輪紓困措施近9000億美元）的龐大支出法案。

此外，川普亦要求修改援外支出計畫，華府每年都將這項計畫納入政府出法案。

眾院民主黨人在24日平安夜召開「形式會議」（pro forma session），試圖通過2,000美元的現金發放措施。此類會議通常只需要少數議員參加，民主黨人的目標是達到共識決，這表示任何一位議員都可以擋下討論的議案。

眾議院民主黨第二號人物霍耶（Steny Hoyer）提出加碼現金發放的議案，但因眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）反對而遭到封殺。隨後，眾議員威特曼（Rob Wittman）提案重新考慮援外支出法案，但遭到民主黨人阻礙。

在民主黨的措施闖關失敗後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發布聲明表示，她將在周一對2,000美元支付金提案進行全院唱名表決。她表示：「如果總統對直接發放2,000美元是認真的，他必須呼籲眾議院共和黨人終止他們的阻撓。」

如果川普否決該法案，國會或許有足夠的支持來推翻其否決。不過，取決於這個超過5,000頁的法案有多快送達總統辦公桌，川普可能透過在美東時間明年1月3日中午國會新會期開始之前拒絕簽署，讓該法案自動失效，這就是所謂的「口袋否決」，亦即美國總統收到國會兩院的法案後，若於10天內不簽署，而國會已經休會，則該法案即被否決。

如果川普在未來幾天內不簽署該法案，約1200萬名美國人將在聖誕節後的周六失去失業救濟金，而政府將在下周二關門。霍耶表示，在這場大流行病的危機時刻，在最需要政府服務的非常時期，聯邦政府關門是多麼諷刺的事。

(時報資訊)