1.台積電(2330)：昨外資轉買超、三大法人計買超2527張，加上昨夜ADR漲2.13%，今早股價漲至515元，重回5日線上。

2.聯電(2303)：昨外資大舉回補買超1.1萬餘張，加上昨夜ADR漲1.1%，今早股價漲逾1.5%，站穩5日線上。

3.鴻海(2317)：外資相挺，連4日買超48145張，激勵股價連3紅，今彈升近3%，收復90元。

4.客思達-KY(2936)：毛利升助攻全年獲利，獲外資連日買超，今早交投升溫，股價躍過月線。

5.金麗-KY(8429)：外資連三日買超，拉抬今早股價一度漲逾3.7%。。

6.華義(3086)：結盟網銀國際，全面接手代理營運業務，激勵今早股價跳空漲停鎖死。

7.陽明(2609)：11月每股盈餘0.92元，單月賺贏前3季，開盤20分鐘爆出11萬張量能，強登23.1元之漲停天價。

8.長榮(2603)：續購買新造貨櫃，航運題材不退燒，股價一度衝上34元之波段高價，仍維持6%以上漲幅。

9.界霖(5285)：車用晶片導線架需求看增，加上擴產助攻，晨盤帶量衝上70.1元漲停價。

10.富鼎(8261)：撇開列入注意股，11月每股賺0.29元，早盤挾量高漲逾6%，創55元之短波高點。

11.台翰(1336)：產能規模持續放大，明年營運審慎樂觀，不畏外資轉賣超，股價續漲逾4.5%。

12.佳邦(6284)：產能滿載，營運看熱，晨盤上揚近5%。

13.金居(8358)：明年營收及獲利將優於今年，早盤續漲逾2.5%，再寫波段新高價。

14.大成(1210)：植物肉、寵物食品成業績新動能，早盤漲近3%。

15.浩鑫(2405)：佈局醫用有成，外資連3日買超，早盤帶量上攻奔漲停。

16.富旺(6219)：五案齊發，2021搶市，早盤漲約1.8%，收復短均、觸及月線。

17.資通(2471)：受多頭青睞，早盤挾量漲逾3%、改寫前高。

18.雷虎(8033)：拚無人機國家隊，早盤持續走高、漲幅6.5%。

19.佳世達(2352)：拚獲利提升，早盤勁揚逾6%、收復短均。

20.三洋紡(1472)：砸7.75億取得上鋌營造100％股權，早盤一度亮燈漲停，收復月線及10元票面。

21.杭特(3297)：股價自13元附近一路攀揚，早盤直攻漲停，登3年半高。

22.力麗(1444)：走出谷底，Q4獲利樂觀，晨盤在買盤敲進下彈升3%。

23.奇偶(3356)：搶AI商機，轉機題材發酵，股價跟著燒，晨盤續衝高4%，登1年高位。

24.乙盛-KY(5243)：Tesla銷量成長+集團作帳行情帶動，今日大漲8%，衝6年半高價。

25.佳凌(4976)：搶搭車載鏡頭高成長列車，延續前兩日攻頂態勢，早盤續飆高8%，衝上2年半高。

(時報資訊)