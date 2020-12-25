新冠病毒驚傳變異消息，撼動全球股市，卻再度引爆宅經濟大商機，帶動相關的健康瘦身、寵物毛孩、電競、AI人工智慧等相關指數，近一周逆勢走高。法人認為，全球疫情仍居高不下，正迫使各國政府採取嚴格防疫措施，將持續嘉惠「宅經濟」產業，成為市場吸睛焦點。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，今年來，數十億人無法外出或遠行，但為追求健康，轉而在家運動，讓家用健身器材市場大發利市。

美國大型健身器材業者Peloton即傳出跑步機等賣到缺貨，產能趕不上強勁需求，因此宣布，將以4.2億美元收購器材製造商Precor，以補足貨源。研究機構The Business Research Company預估，今年全球家用健身設備銷售金額將成長40%，為過去的10倍。

除健身外，寵物、電競需求同樣大爆發。第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪表示，疫情讓更多人領養寵物，也有更多時間與毛孩相處，而且因為擔心工廠停工，所以採購大量的飼料與用品；寵物美容、醫院則提供線上養護課程、問診服務，讓寵物經濟發展速度加快。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，今年運動賽事慘不忍睹，NBA、MLB都陷入虧損壓力，電競觀賽熱度卻創新高，熱門的《英雄聯盟》單場吸引最高240萬名觀眾收看。人潮帶來錢潮，預估電玩遊戲今年銷售將衝上1800億美元，成為宅經濟下的搖錢樹。

陳世杰認為，目前新增確診人數居高不下，英國更傳出具高度傳染力的新變種，迫使各國政府加強防疫措施，如：強化邊境管制、延長居家隔離時間，勢必刺激更多的宅經濟需求，商機、股價都將同步爆發。

(時報資訊)