晶圓代工產能吃緊，至少到明年上半年都無法舒緩，也連帶MOSFET(金氧半場效電晶體)需求發警報，今族群全面喊漲，大中(6435)攻上漲停，尼克森(3317)、杰力(5299)、富鼎(8261)等漲幅也均達6%~7%，反映MOSFET產業前景將樂觀到2021年。

今年上半年全球因為疫情衝擊，5G、消費性電子等產業發展延宕，但自下半年開始，晶圓代工產能全面吃緊，也使單價較低的MOSFET晶圓產能取得貨源不易，導致整體供需緊張，據悉，大陸MOSFET供應商在下半年已經三度調漲報價，且每次漲幅都在10~20%不等，現階段看來MOSFET市場至少會旺到明年上半年。

疫情帶動新型遠端模式，居家辦公、遠距教學趨勢暴增，NB、PC市場今年大好，也是MOSFET供貨緊張的主因之一。

不僅如此，近期電動車題材正夯，由於國際大廠多近幾年已經多將產能移向高階製程，故中低階MOSFET的需求更為緊繃，這也是台廠的一大機會，加上後續5G的大規模布建，整體族群想像空間大。

(時報資訊)