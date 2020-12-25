美股消息面：

1.英國與歐盟達成貿易協議，周四英鎊走高，紐約尾盤英鎊漲0.3%，報1.3544美元，盤中一度站上1.3620美元，有望挑戰1.3625美元上方的兩年半高點。尾盤美元指數微升至90.33；本周美元指數上揚0.4%，創下11月中旬以來最大升幅。

2.儘管美國新紓困案能否完成立法出現變數，但國際油價在聖誕節前夕的清淡交投中守住漲勢，惟在新冠肺炎變種病毒恐導致疫情惡化的擔憂籠罩下，油價連漲7周的升勢止步。周四收盤，紐約期油漲11美分或0.23%，為每桶48.23美元；本周收跌1.6%。倫敦布蘭特期油周四收漲9美分或0.2%，為每桶51.29美元，本周收跌2%。

3.美國新一輪紓困措施能否順利推出的前景不明，避險情緒支撐紐約金價在平安夜小升作收，惟美元偏強使黃金期貨連漲3周的升勢落幕。周四收盤，紐約期金收漲5.1美元或0.3%，為每盎司1883.20美元，本周收跌0.3%。

(時報資訊)