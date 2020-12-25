藝人鄭家純（雞排妹）爆料對抽脂手術不滿，向當年動刀的元和雅診所求償150萬元，並要求撤下昔日廣告「舊照」，診所也委任律師提告，雙方正式對簿公堂，對此「情色教主」雪碧除了發文替診所抱不平，也怒斥雞排妹「過河拆橋」。
雞排妹在2012年為推出第一本寫真，找醫美診所合作，做了大腿內外側加臀下水刀抽脂及雷射減脂，因為簽約授權醫美診所使用她的照片宣傳，原本要價25萬的手術費變成免費，如今傳出她名氣大增後，不想要再看到醫美診所拿舊照宣傳，委任律師提告解除合約，診所則是拿出相關文件，直接打臉沒明訂宣傳期限，雙方正式對簿公堂。
對此「情色教主」雪碧則是怒斥雞排妹「過河拆橋，太不厚道」，接著還直接認了整型：「我的抽脂補屁股補胸是在元和雅做的，才有現在火辣身材，我也很感謝他們」，更強調當初不要接受互惠，自己出錢就不會衍生出這麼多問題，最後更疑似暗諷雞排妹「大家都像朋友了，人要懂的感恩」。
不過人紅是非多的雪碧，雖然早已大方承認整形，但還是常受到抨擊，甚至遭酸「整那麼多老了就垮」，對此雪碧則是回應：「你到我這年紀的話，臉比我正，跟身材比我好的，再來靠背我吧」，一句話霸氣反擊。
(中時新聞網)
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