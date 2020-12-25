日前彰化發生一起死亡車禍，大貨車駕駛與機車騎士發生碰撞後，騎士當場倒地，地面隨即流出大灘血跡。當時一名foodpanda外送員經過，站在大雨中為騎士撐傘，直至救護車來才離去，令附近店家相當感動。

23日晚間，彰化鹿港發生一起死亡車禍，57歲李姓大貨車駕駛，行經鹿和路4段與彰頂路口時，與34歲鄭姓男騎士發生碰撞，鄭男當場倒地，地面隨即流出大灘血跡。當時一名為陳瑋浚的熊貓外送員經過，隨即站在大雨中為鄭男撐傘、等救護車。

鹿港這起車禍，造成一名騎士不幸身亡。（圖／翻攝自我愛鹿港小鎮）

周邊店家對於熊貓外送員的舉動相當感動，給了他一個讚。（圖／翻攝自我愛鹿港小鎮）

據《自由時報》報導，陳瑋浚今年22歲，從事外送員一職約半年，他回憶當晚的情況，陰雨連綿的天氣，訂單非常地多，當時他站在附近的鐵板燒等待取餐，卻突然聽到「砰」的一聲，就看到鄭男倒臥在血泊中，安全帽都碎了。

陳瑋浚表示，當下第一個念頭就是「救人要緊」，為避免鄭男再次受到後方來車撞擊，他隨即跑到鄭男身邊以肉身守護，不少店家也遞傘給他，而他手中逾10張訂單全數轉交由其他外送員處理，待到救護車來才離去，不過，令人遺憾的是，鄭男送醫後仍回天乏術。

據鹿港分局交通隊初步調查，大貨車疑似未依規定禮讓，騎士也未注意前方狀況，導致發生碰撞，雙方酒測值均為0，確切事故原因還有待調查。

(中時新聞網)