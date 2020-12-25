天后王菲與前夫李亞鵬所生的14歲女兒李嫣，一舉一動都受到外界關注，甚至還遭酸炫富，前陣子她疑似不堪其擾刪光了IG所有貼文，只在個性簽名寫下一句話：「進來前請先收起偏見」，沉寂了一個月才終於出現新動作，開設了新帳號，準備重新再出發。

身為天后的女兒，李嫣從小就承受極大壓力，不但外貌遭酸民批評，還時常被砲轟炫富，讓她十分無奈，在分享照片時還要先將包包的LOGO打碼，不希望又被模糊焦點，然而這一切都無法阻止酸民的嘴巴，她只好將所有貼文刪除，進入神隱狀態。

李嫣在突然刪光所有貼文，只留下一句話。(圖/翻攝自李嫣IG)

不少粉絲都十分擔心李嫣的狀況，她直到最近才終於浮出水面，重新開設了2個IG帳號，其中一個為公開、另一個為私人帳，只有親朋好友能看到，她也在大頭貼放上綁辮子的空靈美照，渾身散發出清純感，目前新帳號裡的貼文還不多，愛畫畫的她幾乎都是上傳自己的作品，也有和好友的出遊照。

李嫣在新帳號分享自己的作品。(圖/翻攝自李嫣IG)

在新帳號中，李嫣終於能放心做自己，不會被酸民打擾，她也在私人帳表示：「大號棄了，這裏不可能的，去這兒試試。」網友也紛紛為她加油打氣，希望她不會再受到酸民攻擊。

(中時新聞網)