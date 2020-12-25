立法院昨（24）日處理進口美國萊豬相關法令，在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過、明年正式開放萊豬。旺旺集團董事長蔡衍明昨則戴聖誕帽，在平安夜探班《中天》政論節目，痛批蔡政府萊豬進口政策失當，若美國希望在台獲得豬肉貿易順差，那應該用更好的方式為之，而非貿然進萊豬引發全民恐慌；蔡衍明更質疑，大陸沒進萊豬台灣卻要進，「台灣人不如大陸人嗎？」

蔡衍明昨晚驚喜探班政論節目《頭條開講》，針對萊豬進口議題表示，政府應該要讓人民日子不要害怕、心裡安定，「為什麼我們一定要進萊豬？台灣人不如大陸人嗎？大陸也沒有去進萊豬啊！」以他做生意的立場、想法認為，美國也不一定希望台灣人進萊豬，美國應該是希望台灣多進一點美國的豬肉，倒不見得會指定台灣必須進萊豬。

主持人林嘉源指出，在輿論風暴下，現在很多人都把「美豬」等同於「萊豬」，搞得大家都不敢吃美國進口的豬，那對美國豈不是更慘嗎？蔡衍明認為，如果他是美國，講求的應該是「貿易順差」相關問題，譬如說進口了1萬噸的正常豬肉，那現在可能是希望台灣能多進口一些。蔡衍明指出，理論上養豬戶有無摻瘦肉精的豬都會養，也許是摻瘦肉精的萊豬成本較低，所以可能出口到台灣的量會更多，如果是這樣，那政府跟美國保證一個數量也可行，到時如果真的賣不掉，就再貼一點錢出去就好了，「不要讓人民去擔心嘛！」

不僅如此，蔡衍明強調，假設美國希望台灣多買一些豬肉，那就看美方希望買多少，我們政府就去買，這樣大家也不用去擔心吃到萊豬，更不會引發社會「毒豬」恐慌。蔡衍明直言，蔡政府若能換個方式處理美豬進口，「大家都不用擔心啊！」並痛批蔡政府：「你讓人民去擔心幹什麼？」

(中時新聞網)