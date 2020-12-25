「小鬼」黃鴻升今年9月16日被發現在家中過世，昨(24日)逢平安夜，也是他辭世第100天，他生前唱片公司滾石今凌晨分享小鬼的最新MV〈Phone Home〉，歌名意指打電話回家，收錄了小鬼平時跟大家的對話內容，像是小鬼真的回來報平安。

滾石唱片今在官方Youtube頻道分享小鬼MV〈Phone Home〉，歌名來自於經典科幻電影《E.T》裡片中台詞「E.T. phone home」，公司說，小鬼平時就是個可靠、給人安全感的人，不論他現在在哪裡，都會貼心地希望大家不用擔心他，影片中剪了許多小鬼說過的生活對話，像是他依舊在體貼關心大家。

黃鴻升 Alien Huang 【Phone Home】Official Music Video

歌曲中，小鬼的聲音說道：「上班要遲到囉」、「Happy Birthday to You 生日快樂」、「妳知道妳自己可以做的更好」、「不要讓自己不開心嘛」，彷彿小鬼依舊還在這世上，粉絲也說：「聽著聽著都覺得他還在」、「謝謝滾石這麼的用心，把鬼哥日常說過的話，轉換成正能量音樂送給大家」、「真的到了這張專輯的最後一首了，雖然真的還是不太想面對這個最後」。

而小鬼好友小甜甜最近傳出疑似有喜，她發文沒否認，又說：「話說通常時間如果過6個月當了半年以上的天使，是不是也能開始排隊準備投胎，如果未來我有機會當媽媽又能來個男娃娃，我相信那個男娃娃一定就是黃鴻升，你啊！」希望好友可以投胎當她兒子，可見對小鬼的無盡想念。

(中時新聞網)