歐洲議會在周四表示，將審視英歐雙方達成的貿易協定以及細節，然後決定是否在新年前批准該協定。

英歐雙方在過渡期終止的前七天達成協議，對英國來說，這是自該帝國解體以來最大的全球性轉變。

歐洲議會主席薩索利(David Sassoli)指出，將對貿易協定進行詳細分析，再決定是否在新年時給予同意。薩索利表示，在整個談判協商中，一直緊密與歐盟談判代表巴尼耶(Barnier)密切合作，但不保證議會的通過。

歐洲議會各政治團體的領導人將在28日開會討論，執委會主席萊恩(von der Leyen)和巴尼耶都將出席會議。

議會將在一月復會，將以委員會和全院大會方式批准該協定。另外也需獲得歐盟27國同意。各會員國代表在在25日上午開會，開始審查該協議。

在英國方面，反對黨的工黨最新表態，將支持英相強(Johnson)最新簽署的貿易協定。

英國議會預定30日召開，就該協定的執行進行表決。反對黨黨魁Starmer表示，工黨將接受並投票贊成；在國家重要的時刻，工黨不會站在另一邊。

(時報資訊)