家登(3680)公告，美商Entegris對家登公司所提專利侵權訴訟案，達成和解、終結該案。

Entegris, Inc.針對家登精密侵犯Entegris, Inc.專利權(授證號：I391304)一事，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟。雙方為求化解歧見，乃於109年11月18日簽訂保密之「授權協議書」，並向法院聲請「訴訟上和解」，12月24日獲智慧財產法院當庭作成和解筆錄，終結本件訴訟案件。

家登表示，公司將依和解條件踐行權利及義務，對公司財務業務無影響，及預估影響金額為零。

家登今年在本業穩定以及業外挹注下，全年獲利將創新高；明年隨著EUV的需求成長，明年公司的本業營運可望比今年好。

家登董事長邱銘乾日前表示，第四季客戶需求回溫，業績應可比第三季回升；隨著EUV的需求成長，明年公司的營運可望比今年好，長期來看，也將是一年比一年好。

(時報資訊)