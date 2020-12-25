全台灣民眾們最期待的年末盛會即將到臨，中台灣最盛大的《2021台中麗寶跨年雙演唱會》集結華麗卡司輪番上陣，演藝圈重量級天王、天后們即便工作再繁忙，仍然把握時間加緊排練，就為了帶給全台灣粉絲們留下華麗難忘的「最後一夜」！先前震撼預告「沒有更性感只有最性感」的女神安心亞，這次不再全台「趕趕趕」，一定要好好陪伴中台灣的民眾參與重要的倒數時刻，一起在麗寶樂園絢麗的環繞煙火中迎接2021年！

有拼命三郎性格的安心亞，為了2019年的獨家「最後一唱」可是費足苦心！她分享近期的魔鬼行程，幾乎都是白天工作，傍晚安排高強度的重量訓練，晚上則排練跨年演唱會的舞蹈表演，緊接著半夜再去跑步增強肺活量，平均每天只睡4個小時！嚴苛的行程曝光後，她表示：「這些都不苦，因為這是為了造福粉絲，希望能讓他們看到我最好的演出！」安心亞更偷偷透露：「這次特別著重在舞蹈上的轉變，像是會有超級不一樣的《呼呼》，是只有在麗寶才看的到的特別版唷！」

台中麗寶跨年-安心亞跨年舞蹈排練。(圖/中天電視台提供)

提到安心亞，很難不聯想到「你受傷了，她幫你呼呼」這段經典歌詞，安心亞提到在「2021台中麗寶跨年雙演唱會」中，除了有特別編排了一段極度魅惑的獨舞表演外，連可愛神曲《呼呼》都改編成「華麗魅惑版」，搭配不一樣的服裝造型，呈現給觀眾完全不一樣的安心亞2.0。

中台灣最盛大、卡司陣容最堅強的「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，精彩內容絕對不容錯過！敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時新聞網)