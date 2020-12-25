台中市府社會局和各街友協力團體，在耶誕節前後舉辦街友關懷系列活動，24日平安夜，特邀請台中醫院復健科物理治療師分享日常生活的運動保健，宣導自我舒緩痠痛，現場提供健康管理篩檢、義剪頭髮、發放熱食、聖誕禮品等，場面相當溫馨感人。

社會局表示，社工每日街頭查訪關懷街友，發現街友們容易忽略肩頸保暖，冬天因溫度降低、血管收縮，很多人清早醒來發現落枕，肩頸疼痛無法轉動。加上許多街友從事粗工，容易因意外或露宿街頭姿勢不良造成痠痛。

昨日社會救助服務站－6號合作社舉辦「街友低溫關懷活動」，邀請復健科物理治療師宣導保健運動，幫助街友長期保護身體機能。

社會局強調，平安夜除了關懷活動外，街友協力團體台中市街友關懷協會、人安基金會－台中平安站，也和台中宣靈會結合辦理「阮一直攏佇嘉」，24日、25日連續兩天與街友長輩共進午餐，寒冬送暖關懷。

社會局受邀參加東海大學人文創新與社會實踐計畫，25日舉辦「有街友‧友街友展覽」，及台中培力商店「感謝。給予。關愛 展Ⅱ」。邀請民眾參觀展覽，理解「街友」詞彙背後真實的樣貌，期盼大家給予街友祝福與關懷，找到彼此相互支持的力量。

(中時 )