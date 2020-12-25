人民幣兌美元中間價25日報6.5333元，較24日6.5361元，上調28個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公開市場25日將進行人民幣（下同）400億元7天期逆回購操作，14天逆回購在連續4日操作後暫停，因25日7天期品種即可跨年。據此計算，21日當周淨投放3,700億元。
據路透統計，12月21日公開市場共有600億元逆回購到期，其中25日到期量為100億元。21日人行進行了1,100億元逆回購，其中14天期品種為時隔近3個月重啟，操作量為1,000億元。
(工商 )
人民幣兌美元中間價25日報6.5333元，較24日6.5361元，上調28個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公開市場25日將進行人民幣（下同）400億元7天期逆回購操作，14天逆回購在連續4日操作後暫停，因25日7天期品種即可跨年。據此計算，21日當周淨投放3,700億元。
據路透統計，12月21日公開市場共有600億元逆回購到期，其中25日到期量為100億元。21日人行進行了1,100億元逆回購，其中14天期品種為時隔近3個月重啟，操作量為1,000億元。
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