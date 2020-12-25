貨櫃輪運價飛漲，缺人缺櫃缺艙現況持續發酵，陽明（2609）近期股價強勁表現，24日遭列入注意股。25日公布自結獲利，11月稅後淨利達27.05億元、每股純益0.92元，單月賺贏上季整季，甚至一舉完勝過去十年獲利總和，推升其股價25日早盤就攻上23.1元漲停價位，創下逾九年來新高價。帶動貨櫃、散裝海運齊衝，長榮（2603）、萬海（2615）、四維航（5608）、榮運（2607）漲幅落在3～6％。

截至18日為止，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）2,412點，年增高達167％。其中，在近期英國脫歐、疫情再起效應，歐洲線缺櫃問題惡化，以歐洲線為大宗的陽明，股價同步攀升，股價近一個月來已大漲60.92％。法人指出，陽明歐洲線比重略高於北美線，歐洲線運價第四季勁揚，將挹注其12月營收數字，且預估其高運價行情在明年首季前難以改善，營收與獲利可望續強。

(工商 )