儘管在開幕戰不小心扭傷左腳踝提前退場，湖人「小皇帝」詹姆斯仍在25日提前嗆聲，「我已經做好明天上場打球的準備，我從來沒有缺席過耶誕大戰，所以我也沒打算缺席明天這一場！」湖人明天將在主場迎戰東契奇領軍的獨行俠。

詹姆斯強調自己很享受能在美國耶誕節這天上場比賽的感覺，「人們打開他們的耶誕禮物，大家都很興奮，對我們來說，這是回饋的一天！能夠站在史坦普中心球場，作為湖人球員的我，得到可在耶誕節上場比賽機會，這是種美麗感覺。」

「儘管沒有湖人球迷與那些名人在場，也沒燦爛燈光，那將是完全不同的感覺，」詹姆斯表示，「但這只是籃球，沒有什麼問題，我們的比賽也就是一種娛樂，你站在那裡，就是希望讓別人感受到娛樂，我們讓別人看比賽就可留下印記。」

打完耶誕大戰之後，30日就將迎來詹姆斯36歲生日，聯盟也「貼心」幫他安排了湖人客場遭遇馬刺的精采好戲，屆時就可看到詹皇在他生日這天表現如何，畢竟就算來到生涯第18個球季，詹皇狀態仍無下滑跡象，反而是越來越強大了。

(中時 )