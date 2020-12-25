基隆一名楊姓男子在爆料公社上發文指員警有暴怒情形，不斷向民眾怒吼，「警方執行公務不能拍照」，民眾手機更疑似遭員警拍打在地，對此，第三分局表示，員警口氣上確實音量過大，會詳細調查後進行處置，並將加強教育訓練。

據了解，第三分局百福派出所21日晚上7點接獲一名Uber司機報案，指有乘客不願意配合配戴口罩，引發爭執，員警立即到場協助處理，未料，過程中有乘客拿起手機錄影，當場被制止，影片中，一名員警不斷怒吼，「警方執行公務不能拍攝，你幹什麼東西啊！」民眾手機更疑似遭警方拍打在地。

第三分局副分局長張竣翔表示，員警到場協助後，因乘客不願配合身分調查，處理過程中，員警的口氣和態度，音量確實有過大情形，導致民眾誤解該員有暴怒行為，此外，乘客手機是自行滑落在地，並非員警出手所致。

張竣翔說，被控暴怒員警已從警約4年，平常工作態度認真，會再詳細調查後，進行處置，並加強執勤技巧及服勤態度，他也強調在公開場合下，只要民眾不影響員警執行公務，不針對員警臉部特徵，可進行錄音、錄影。

(中時 )