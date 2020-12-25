反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發，引發「查水表」疑慮，蘇偉碩今天在中華人權協會等民團的陪同下，赴監察院向人權會陳情，向身兼人權會主委的監察院長陳菊聲請人權保護。被問到人權會是否會給他庇護，陳菊表示，蘇偉碩行動自如、發言自由，今天有受到什麼立即的迫害？人權會依照法令沒有庇護的問題，尊重他到監察院的陳情，也會處理。

【現場直播】 蘇偉碩醫師向陳菊聲請人權保護｜2020.12.25

蘇偉碩上午在中華人權協會、律師團、前台南縣長蘇煥智等陪同下，赴監察院向人權會陳情，在「世界人權宣言」的看板前舉行記者會，人人手持「我們都是蘇偉碩」的毛巾，向身兼人權會的監察院長陳菊聲請人權保護。

蘇偉碩今天在中華人權協會等民團的陪同下，赴監察院向人權會陳情，向身兼人權會主委的監察院長陳菊聲請人權保護。（趙婉淳攝）

蘇煥智說，政府開放萊豬在政策討論期間，竟然用刑法追溯異議者，這是嚴重地對不同意見的追殺，開時代倒車，他憶起30年前擔任台權會會長，當時的總幹事就是陳菊，過去台權會對於任何政治主張受迫害的人都是聞聲救苦，主動關心協助。

話鋒一轉，蘇煥智批評，可是現在成為政治機關的一部分，和30年前的台權會不可同日而語，現在的人權會向神明一樣，拜他也不會說明，被迫害也不會說明，陳情抗議也沒有聲音。

中華人權協會理事長高思博說，蘇偉碩提出沒有傷害任何人的言論，卻被政府無情打壓，因此要向人權會申訴，希望蘇偉碩能成為指標性案件，人權會是玩真的，開張這麼久，藉此案讓大家看到它的功能。

政大法律系教授廖元豪表示，蘇偉碩就是不折不扣的憲法案件，陳時中稱把案子送到法院，隨便移送民眾到法院就是侵害人權，蘇偉碩的言論可從科學、政治上討論，當年鄭南榕難道是判刑後才自焚嗎？就是因為「政府濫權移送」才遭成悲劇。

對於蘇偉碩赴人權會陳情，陳菊上午親臨首場花蓮縣視訊陳情後受訪表示，台灣是一個多元豐富不同聲音的民主社會，蘇偉碩對人權會的陳情，就按照監察院陳情的程序，每一個案都一樣的嚴謹去面對與處理。

媒體詢問，人權會是否會給蘇偉碩庇護，陳菊反問「什麼庇護？」，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，今天有受到什麼立即的迫害？人權會依照法令沒有庇護的問題，尊重蘇偉碩到監察院的陳情，也會處理。

(中時 )