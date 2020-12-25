女星李宇柔婚後育有一子一女，兒子出生後被診斷罹患罕見疾病，今年五月份受訪時提到，看見兒子勇敢地的活著，她認為我們也要活出跟他一樣的精彩人生。半年後，李宇柔再度接受《中時新聞網》專訪表示，台灣最美的風景是人，因為一則暖心報導，牛牛不管走到哪，大家都認識他。

想明天把握當下 李宇柔伴罕病兒圓環島夢

李宇柔指出，AADC 這個病在今年走了三位病童，走掉的原因一律都是嗆死，只要突然發作就會離開。她坦言，某天牛牛在睡覺，忽然一陣狂咳，那天幸好我在家，看見狀況不對，趕緊幫他拍背，沒想到，下一秒兒子嘴裡噴出滿滿蔥花。

李宇柔一家人全台玩透透。（圖/李宇柔提供）

李宇柔表示，很多網友說，我不愛牛牛，因為都是花錢請外籍看護照顧。她雖無奈卻還是樂觀的說：「懷胎十月生下的寶貝，天底下沒有一個母親會不愛自己的孩子，因為愛不愛，只有媽媽最清楚，我只是盡我所能，讓他留在我身邊的時間久一點，我們都不想讓憾事發生，因為所有走的小朋友，旁邊確定都是沒人」，只希望24小時有人能夠守在牛牛身旁，對此，李宇柔也說這就是我們的苦衷。

因為一則報導，讓全台灣的人都認識牛牛。（圖/李宇柔提供）

李說道，讓她最暖心的是，今年因為疫情不能出國，所以一家人帶兒子全台玩透透，很多業者看到牛牛，都會主動跟他示好，除了給他享受最高規格外，還有老闆對他說「這頓餐免費」，並送有意義的66元紅包給牛牛，期許他未來能一帆風順。最後她提到，非常感謝《中時新聞網》的報導，因為一則影音，讓牛牛走到哪都被大家疼愛，李宇柔說「媒體的力量真的很強大，我真的很感謝你們」。

如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒

（攝影剪輯/范佐意）

(中時新聞網)