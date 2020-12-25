SsangYong台灣總代理永嘉雙龍發布聲明表示，汽車的銷售、保固皆正常運作。2021年將發展三大直營據點、導入新型車款，持續車主推薦計畫，深耕台灣決心不變。

韓國SsangYong雙龍汽車在12月22日向法院申請自主重組支持計畫(ARS)，該計畫為透過法律保障，協助雙龍汽車改善現有營運狀況。韓國SsangYong雙龍汽車商務活動一切正常不受影響。

針對韓國SsangYong雙龍汽車申請自主重組支持計畫，SsangYong台灣總代理「永嘉雙龍汽車股份有限公司」執行長李宣毅表示，永嘉雙龍隸屬之佳樂汽車事業集團深耕台灣汽車市場已邁入第35年，是國內導入各式SUV車款的先驅者，先後代理Asia、Hyundai Precision、KIA商用車、SsaangYong雙龍汽車，是台灣歷史最悠久、最專業的韓系汽車品牌代理商。韓國雙龍汽車的動作是為了進入下一個階段的準備，期盼嶄新雙龍的到來。一有正式的好消息，將立即報告。

永嘉雙龍汽車強調，一切正常運作，銷售服務、售後保固、零件供應、車主權益皆不受影響；並且將持續推動SsangYong車主推薦計畫與通路據點擴張，計畫於明年2021年發展SsangYong三大直營據點、持續導入新型休旅車款，持續服務喜愛SsangYong雙龍汽車的車迷朋友。永嘉雙龍深耕台灣決心只會越來越堅定，請大家期待2021年SsangYong雙龍汽車的發展。

(時報資訊)