高中生的創意，再添一筆。台南一中學生宣布，將於12月30日創立新政黨《一中全糖主義黨》，標榜為南一中學生服務、宣揚全糖主義，並點名中一中、雄中，「預防被這兩所學校併吞」。另一項宗旨是建構與台南女中之間的地下道，網友虧根本自肥。

臉書社團台南式幫高調，宣布南一中將組成《一中全糖主義黨》。根據網站介紹，「我們是國立臺南第一高級中學的學生政黨，創立於2020/12/30，由南一中學生組成、為南一中學生服務。」

這個新興政黨果然來自台南，連黨名都符合當地人嗜吃甜食的特性，其中一項宗旨更是「宣揚全糖主義」；另外該黨將以「迷因」宣傳學生自治。

還有兩項最有趣的，創黨是為了防止被中一中、雄中併吞；同時將建構一個通往台南女中的地下道，為兩校往來增添便利。

網友（尤其是校友）紛紛留言猛虧，除了祝賀創黨順利，也笑學弟們「全糖這梗很膩了，都沒發揮創意」、「無限期支持通往南女的路上，應該要興建捷運」、「眼光放廣闊一點，不要整天南女」。

還有網友虧，南一中現任校長之前是台中一中的教務主任，「到底誰才是正港一中」。還有人問，「你們沒把建中放在眼裡嗎」。

(中時新聞網)