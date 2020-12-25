新北市刑大偵六隊獲報23日循線破獲，查獲相關證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。（葉書宏新北傳真）

27歲李姓男子曾擔任過詐騙集團的機房接線生，於今年3月從國外網站購買大麻種子空運來台，隨即在新北市泰山區租屋處扮演起「自耕農」，在屋內利用上網學習的知識栽種大麻，新北市刑大偵六隊獲報23日循線破獲，查獲相關證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

李嫌因多項刑事案件，遭院檢發布通緝，新北市刑大偵六隊獲報，李嫌於今年9月防疫期間自國外網站購買大麻種子空運來台，隨即在泰山區新建成的社區大樓租屋處栽種。

警方埋伏3個月，23日中午趁李嫌外出之際，持搜索票自家中查獲大麻成株8株、大麻成品1包以及栽種用的照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等證物。

李嫌供稱，栽種技術都是自行上網學習，先水耕栽培大麻種子，發芽後轉為土耕。屋內鐵架、照明設備俱全，訊後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

新北市警察局表示，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罪責相當嚴重，施用毒品除了會嚴重影響生命及身體健康以外，更嚴重危害社會治安，呼籲國人切勿好奇碰觸毒品而以身試法。

此外，應特別留意生活週遭是否具有毒品隱憂，並向警方舉報，警方將持續查緝毒品、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，維護民眾安居生活。

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(中時 )