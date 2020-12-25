有民眾租了1輛國產小車在草埔隧道狂飆161公里，租賃業者接獲罰單後傻眼。（涂姓租賃業者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1輛國產租賃小車 Yaris，日前行經省道台9南迴草埔隧道北上台東方向時，竟以時速161公里狂飆、超速91公里，因此被測速照相拍下，台東租賃業者接到罰單後貼上臉書表示「會不會太誇張？當跑車在開」引發網友熱議。

「會不會太誇張， Yaris當跑車在跑，罰金12000元事小，性命寶貴啊」租賃業者貼文表示，日前出租給客人的國產1500cc的Yaris在草埔隧道被測速照相機拍到違規超速，時速高達161公里，讓她相當傻眼。

有民眾租了1輛國產小車在草埔隧道狂飆161公里，租賃業者接獲罰單後傻眼。（涂姓租賃業者提供／蔡旻妤台東傳真）

業者發文引發網友熱烈討論「161！我一生中都沒開到那麼快過！」、「那麼趕時間？」「原來Yaris可以開那麼快喔！」也有部分網友揶揄說「1輪才跑40沒超速啊！」、「有加裝渦輪嗎？」、「小鴨可以到160保養的好啊」、「測試極速」。

「竟然把車開的這麼不要命」業者坦承，接獲罰單當下相當傻眼，透露租車人是1名外地來的年輕女性；並指出草埔隧道速限70公里，超速91公里，罰鍰新台幣1萬2000元，還好她是租賃公司，車子不用吊扣牌照，不然3個月吊照，損失慘重。

汽車保養廠潘姓老闆對此表示，Yaris車身小，板金不厚重，稍有閃失後果不堪設想。以經驗來說開到120公里以上，車身就會輕飄起來，161公里這樣的速度一旦失控，無論是撞擊到東西，或是自身翻車，情況將慘不忍睹。

警方表示，草埔隧道速限70公里，隧道內位於屏東縣內436.58K測速桿，是屏東縣舉發第1名，光2020年初至11月底止就取締近2萬件違規超速，拍到最快超速為162公里，也有多件超過150公里，但大部分是進口百萬名車；並呼籲用路人行駛隧道一定要遵守速限，不要任意變換車道。

(中時 )