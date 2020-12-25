解放軍轟-6K和俄羅斯圖-95MS轟炸機聯合巡航西太平洋

4架解放軍轟-6K和2架俄羅斯圖（Tu）-95周二參與中俄年度合作計畫，巡航西太平洋上空。而分析家說，這凸顯了中方轟炸機可能阻礙北京雄心的弱點。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，在中俄都面臨美國的制裁和施壓之際，這次演訓意在展現雙方的團結。然而，解放軍轟炸機和俄羅斯的相比，航程與酬載量都有限。分析家說，這種對比顯示了北京的戰力。

中方空軍有160—180架轟-6轟炸機，而它們的航程為6,000公里，每平方米的機翼負載量為160公斤。而在轟-6轟炸機中，只有轟-6N能在空中加油，明顯暴露出航程有限的弱點。相對的，俄製圖-95戰略轟炸機的航程為1.5萬公里，每平方米的機翼負載量為606公斤。

而中方正在研製下一代亞音速隱形轟炸機轟-20，以獲得洲際遠航能力。按照設計，它能搭載4枚隱形或高超音速巡弋飛彈，預估航程約8,500公里，而酬載量為45公噸。

另一方面，俄羅斯圖（Tu）-160戰略轟炸機的航程為12,300公里，每平方米的機翼負載量為742公斤。而美國超音速轟炸機B-1「槍騎兵」（Lancer）則能飛9,400公里，每平方米的機翼負載量則為820公斤。

IHS詹氏公司（IHS Jane's）亞太防務分析師和戰機專家葛萊維特（Jon Grevatt）指出，解放軍轟-6航程及酬載量的限制，都會減損北京秀肌肉的能力。「中國轟-6轟炸機是以俄羅斯1950年代推出，名為圖-16『獾』的十分老舊轟炸機為基礎而建成，」他說，「儘管中國已將它更新，但基本上仍是很舊的設計。」

(中時新聞網)