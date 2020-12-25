立法院會昨天上演萊豬相關行政命令表決大戰，過程中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票。對此，民進黨團總召柯建銘今重申，昨天黨團大會決議，表決未與黨團一致者，「很抱歉，我們一定會送我們的紀律委員會」，一切按照程序走。

立法院會昨處理萊豬相關9項行政命令及修法，投票表決時，林淑芬、劉建國、江永昌未投票棄權，由於民進黨團事前已做出一致投票決定，3人跑票引發關注，有綠委私下痛批，為了個人利益不顧團隊，很自私，要求黨團一定要處分，否則未來表決大家都有樣學樣，對於遵守黨意投票的立委不公平。

針對3名綠委跑票如何處分，柯建銘今表示，昨表決前有開黨團會議，並做出決議，對於昨天沒有和黨團一致的同仁，「很抱歉，我們一定會送我們的紀律委員會」；至於紀律委員會如何處理，討論以後會再送回黨團會議，按照程序走就可以。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，昨天黨籍立委跑票情況將交由紀律小組裁量後，送黨團會議處理，若有必要再送中央黨部，因為黨紀處分是中央黨部的事，黨團一般的紀律是罰款及影響擔任黨團幹部權利。

對於黨內立委跑票引發不滿聲浪，是否會影響團結，鄭運鵬強調，紀律的處理就是為了團結，若沒有紀律、沒有黨團文化，黨團可能會變成一盤散沙，相關規範本來就存在黨團的組織規程。

對於昨天表決時棄權是否備受壓力，江永昌今面對媒體提問時表示，沒有壓力，這是自己的決定，對於黨團處分願意接受，黨本來就有黨的自律，但不應該用跑票這個詞。

(中時 )