長榮航空企業工會發出一封聲明，針對交通部公開表明對長榮航空違反防疫規定的部分，不只裁罰，最重將採取減班措施，已讓長榮航空內部員工人心惶惶、倍感壓力，盼交通部在做出相關決定以前，一定要審慎評估對堅守崗位的航空從業人員的影響。

以下為長榮航空企業工會聲明稿：

有關近日長榮航空機師染疫事件，係因少部分機組人員不能恪遵紀律的個人行為所致，導致全體國人和航空業從業人員之風險與壓力，長榮航空企業工會深覺遺憾，並予以譴責，並誠盼與相信其他機組人員皆能以此案例為警惕，更加嚴格遵從相關防疫規定，保護自己並保護國人。

針對長榮航空公司未落實管理釀本土病例，交通部、指揮中心等主管機關皆已啟動調查與討論，交通部昨日已祭出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰一百萬，並研議更完善的管控措施和其他制裁手段，機組人員的檢疫規定需檢討之處，交通部、指揮中心也持續在討論當中。

長榮航空企業工會立場係尊重主管機關專業的防疫判斷與最後決定，會全力配合向機組人員宣導國家和航空公司的防疫政策，盼日後管理能落實，不再發生同類事件。也會持續以一線人員的角度向航空公司協商如何精進防疫，包括簡化機上服務流程、降低機組人員和乘客的感染風險等各項改善建議。

然有關交通部公開表明對長榮航空違反防疫規定的部分，不只裁罰，最重將採取減班措施，已讓長榮航空內部員工人心惶惶、倍感壓力。

長榮航空企業工會希望交通部能審慎評估以減班作為究責和處罰之手段，減班不只影響航空公司營運，也會對恪遵防疫規定的空勤人員、地勤人員和長榮航空集團相關工人都造成壓力與衝擊。

如此減班其實是處罰到大部分無辜的基層員工，打擊認真執行防疫與清潔措施的機組人員、地勤與修護人員。

長榮航空企業工會誠盼交通部在做出相關決定以前，一定要審慎評估對堅守崗位的航空從業人員的影響。

長榮航空企業工會全體理、監事

(工商 )