鴻海和日月光投控走堅、航運股回神，台股盤中大漲逾百點。法人表示，若市場信心續增，量能未減，短線台股高檔震盪，有機會挑戰前波歷史高點14427點。

美股因耶誕假期提早休市，儘管外資法人開始休假，不過台股在鴻海領軍下，盤中數度大漲逾百點，最高來到14400.83點，大漲120點，穩站所有均線之上。

到10時36分，台股加權指數來到14374.26點，上漲93.98點，漲幅0.66%，成交值來到新台幣1129.93億元，其中電子股盤中上揚0.76%，金融股小漲0.19%。

主要電子權值股鴻海走勢堅挺，盤中最高來到92.2 元，上漲2.9%，市值來到新台幣1.27兆元。晶圓代工龍頭台積電盤中來到514元，小漲0.78%，聯電來到47元，漲0.97%。股王大立光來到3275元，小漲0.46%。

聯發科盤中來到717元，小漲0.42%，台達電來到250.5元，漲1.21%，華邦電來到26.5元，上漲2.71%。友達來到15.15元，上漲3.77%。日月光投控盤中最高來到82.4元，漲2.36%，創今年以來波段高點。

傳產股航運族群回神，盤中上揚3.95%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天指數反彈逾百點，主要是原物料族群持續發酵、半導體類股持續攻堅，儘管外資今天休假，不過量能預估仍有2300億元左右。

展望台股後市，簡伯儀表示，若市場信心續增，量能未減，短線台股高檔震盪，有機會挑戰前波歷史高點14427點。（編輯：趙蔚蘭）1091225

(中央社)