新北市長侯友宜上任滿2週年，今（25）日出席新莊區民安國小整建啟用，被媒體問到是問有機會問鼎2024年，或是進一步規畫？對此，侯友宜表示，現在最重要的規畫是讓新北市未來會更好，逐一落實當初想做的每一件事。

侯友宜說，新北市要做大市也要做大事，在兩周年跟新北市民站在一起，永遠往前走，做一個大城市，也做一個大事情，讓新北市有願景和未來，能夠跟國際接軌，而且能夠比擬國際，這才是最大的心願。

(中時 )