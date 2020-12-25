是否問鼎2024或進一步規畫？ 侯：讓新北市更好 11:122020/12/25 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今天出席新莊區民安國小校舍整建啟用，對未來規畫提出看法。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜上任滿2週年，今（25）日出席新莊區民安國小整建啟用，被媒體問到是問有機會問鼎2024年，或是進一步規畫？對此，侯友宜表示，現在最重要的規畫是讓新北市未來會更好，逐一落實當初想做的每一件事。 侯友宜說，新北市要做大市也要做大事，在兩周年跟新北市民站在一起，永遠往前走，做一個大城市，也做一個大事情，讓新北市有願景和未來，能夠跟國際接軌，而且能夠比擬國際，這才是最大的心願。 萊豬9項行政命令全准備查 侯：給人民最難過的聖誕禮物 《國際金融》英歐達成新協議 歐股連三漲 (中時 ) #新北市 #規畫 #侯友宜 #問鼎 #未來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－新纖 價漲量增多頭續攻 04:102020/12/25 證券．權證 立院表決3綠委跑票 名醫預言：反萊豬保證成功 01:182020/12/25 政治 永平國小停車場 侯傾向結合捷運 04:102020/12/25 地方新聞 挑戰彰縣長 民進黨兩大咖爭出頭 04:102020/12/25 地方新聞 新北海砂屋鑑定 市府全額補助 04:102020/12/25 地方新聞 大成跨足新領域 業績新動能 04:102020/12/25 證券．權證 中衛中心攜消基會 倡議消費覺醒新價值 04:102020/12/25 投資理財 林口新創園 實證聯盟啟動 04:102020/12/25 產業特刊 鶯歌公有零售市場明年開工 將設電梯、美食廣場 10:012020/12/25 寶島 邱魏三度對壘 小英態度是關鍵 04:102020/12/25 地方新聞 台中女兒館 爭設山海屯區分館 04:102020/12/25 地方新聞 政治熱門新聞 萊豬強行通過後最新民調曝光 網看完驚：夭壽 - 政治 想選總統？沈富雄20字斷言兩岸走向：台灣醉生夢死 - 政治 前綠委稱萊豬棄權不投 綠粉將用選票處罰 沈富雄竟回5字 - 政治 3綠委萊豬棄權 黃暐瀚爆：有件事大家不知道 - 政治 最意外的跑票 英系立委不投萊豬原因曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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