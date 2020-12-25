【現場直播】蘇貞昌出席行政院頒獎典禮 回應綠委萊豬跑票事件(2:52-3:34)｜2020.12.25

口罩風暴重傷藝人范瑋琪足足一年，她最新臉書發文，再次對曾批行政院長蘇貞昌「狗官」一事道歉，並指請外界放過家人，她也已一年未工作、沒有一天不在懊悔。對此，蘇揆上午回應，他並不放在心上，反而要肯定黑人陳建州在職籃上的努力。

至於台北市議員徐巧芯發文批評蘇揆，蘇揆則說，他沒有針對個人，但公眾人物更應該帶頭示範，不要錯誤示範。

蘇揆上午出席「2020年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪。 針對范瑋琪在臉書上懺悔，蘇表示，當初范瑋琪因資訊不足難免會有情緒，但他並不放在心上，這段期間 也看到她先生黑人陳建州在職藍上做了很多的努力，他要予以肯定，我們就是一個國家，全體國人同胞能夠團結一起，從各自的崗位上來努力 ，台灣一定會更有力，台灣一定會更美麗，少用各種情緒攻擊的話語，會更增加大家的和諧團結。

另對於徐巧芯公布染疫機師足跡遭蘇揆批評，徐巧芯也再度發文反擊蘇揆惡劣。蘇貞昌今說，他不曉得徐巧芯發什麼文，但是他總是一再呼籲國人同胞，這一年來之所以防疫能成功，就是大家都能夠遵照疫情指揮中心的規範，大家都能團結一致，防止假詭息，同時不要散佈假訊息，他始終都是這樣呼籲國人同胞，並沒有針對哪一個人，但還是呼籲任何個人不要傳播假訊息，更不要違反指揮中心規範的要求，這樣破壞防疫，對整個國家非常不利，對個人也不利，尤其公眾人物更應該帶頭示範，不要錯誤示範。

行政院,蘇貞昌,范瑋琪,陳建州,徐巧芯

(中時 )