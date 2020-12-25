聖誕迎新！vivo繼在高雄、台北跟台中開設體驗店之後，南台灣最大體驗店今（25）日在南紡購物中心盛大開幕。歡慶開幕，首三日祭出全系列機種的購物優惠，再抽五星級飯店的雙人假期行程，喜愛vivo手機的朋友千萬要把握難得機會。

vivo台南體驗店落腳台南南紡購物中心A2館一樓。台南南紡購物中心A2館包含地上九層、地下兩層，整體面積約2.1萬坪，商業面積約8千多坪，購物潛力可期。看準此地未來發展與購物潛力，vivo選擇在A2館一樓打造南台灣最大的體驗店，店面約30坪，設有兩面配件牆、兩處舒適的產品交機區、兩座產品體驗櫃。店面空間寬敞，來店可以盡情選購並深入了解感興趣的vivo相關手機與配件商品。

vivo台南體驗店今日盛大開幕。（黃慧雯攝）

vivo台南體驗店店內產品體驗區與配件牆。（黃慧雯攝）

為了歡慶台南體驗店開幕，首三日（12/25-12/27）vivo祭出五大超狂優惠。第一、購買vivo X50 Pro可享價值超過6千的vivo Y12手機、vivo運動藍牙耳機；第二、購買vivo X50則送DJI OM4磁吸式三軸穩定器；第三、購買X系列手機則享延長保固24個月、螢幕意外保障12個月、2021限定桌曆、vivo原廠33W閃充組，上網登錄再送全聯禮券900元。第四、買vivo Y系列與V系列則送延長保固至18個月、代言人張鈞甯悠遊卡、vivo輕鬆雙肩電腦包、V Friends藍牙耳機；第五、購買vivo藍牙耳機則加送KKBOX 30日體驗卡。

vivo台南體驗店開幕五大購物活動。（黃慧雯攝）

vivo台南體驗店開幕五大購物活動，購買X50或X50 Pro各可獲超值禮。（黃慧雯攝）

為慶祝開幕，vivo除了祭出購機優惠，也將在12/25加碼送出限量100個聖誕福袋，祝福到台南體驗店的民眾。12/25當日下午一點半開放排隊（需加入指定粉絲團 VIVOTainan 和[email protected] ），想要領取聖誕驚喜的朋友，可把握機會前來排隊碰運氣！另外，vivo台南體驗店也將在12/26邀請氣球姊姊、12/27邀請造型棉花糖達人舉辦快閃活動，與現場民眾同樂，在這兩天內的指定時間到vivo台南體驗店體驗產品並且拍照上傳即可獲得體驗禮。

vivo台南體驗店開幕首日排隊限量福袋。（黃慧雯攝）

除了上述的開幕購機優惠與活動日程外，2020年12月31日前入手全系列vivo手機並至官網登入序號，就有機會抽中價值NT$14420麗寶樂園x福容大飯店五星級飯店雙人行程，在年末好好犒賞辛苦一整年的自己與家人朋友。凡於2021年1/3前加入體驗店粉絲團留言並完成指定任務，還有機會獲得Y12手機(1名)和vivo HP2055無線藍牙耳機(3名)，共計抽出4名幸運得主，快來搶機會成為幸運兒！

統計至目前為止，vivo在台北三創、高雄夢時代、台中一中與台南南紡設有四家體驗店，另外在新北、台中、高雄都設有客戶服務中心。展望2021年，vivo計畫在全台六大都會區完成體驗店佈局，換句話說2021年有望在新北、桃園開設體驗店，造福在地民眾。vivo持續在台推出完整售後服務，購買任一機種都可「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6大貼心售後保固，完整照顧使用者使用期間的各樣需求。

(科技)