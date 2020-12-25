今天是聖誕節，全世界許多醫護人員正辛苦地對抗疫情，守護大眾健康，新北市亞東醫院為減少醫護人員的緊繃情緒，近日舉辦「嬰兒室聖誕快閃活動」，為剛出生的寶寶們穿上可愛聖誕裝，每個寶寶在嬰兒床上戴上聖誕帽，身體套進聖誕襪裡，模樣相當可愛且應景，讓家屬直呼「好用心看得超療癒。」

據《三立新聞網》報導，亞東醫院產房嬰兒室護理長楊詩蘋表示，她表示為了減少醫護人員的緊繃情緒，在聖誕佳節的時刻舉辦「嬰兒室聖誕快閃活動」與家長共襄盛舉，也緩解大家面對疫情動盪的情緒。楊詩蘋說，看到寶寶們如此可愛的模樣，也能暫時放下內心的壓力，舒緩醫院的緊張感，讓彼此都能暖暖心。

亞東醫院為剛出生的寶寶們穿上可愛聖誕裝，每個寶寶在嬰兒床上戴上聖誕帽，身體套進聖誕襪裡，模樣相當可愛。（圖／亞東醫院提供）

楊詩蘋說，藉由「嬰兒室聖誕快閃活動」，為寶寶穿上專屬新生兒的襪子與聖誕帽，就是要凸顯每位寶寶都是爸爸媽媽最棒的禮物，也一同歡喜迎接聖誕寶寶。楊詩蘋說：「在25日前生的寶寶，只要得到家長同意，我們都會為寶寶們穿上聖誕佳節的服裝，一起迎接快樂聖誕。」

亞東醫院為剛出生的寶寶們穿上可愛聖誕裝，每個寶寶在嬰兒床上戴上聖誕帽，身體套進聖誕襪裡，模樣相當可愛。（圖／亞東醫院提供）

楊詩蘋表示，因疫情關係，醫院設有陪探病制度，使有些家屬無法到院探視，院方為了讓其他家屬也能參與，也藉由照片一起分享新生命誕生的喜悅。所有參與活動的爸爸媽媽都感受到產兒科的貼心，醫療團隊也因此一掃疫情陰霾，帶著聖誕佳節的暖流，繼續堅守防線。

亞東醫院為剛出生的寶寶們穿上可愛聖誕裝，每個寶寶在嬰兒床上戴上聖誕帽，身體套進聖誕襪裡，模樣相當可愛。（圖／亞東醫院提供）

(中時新聞網)