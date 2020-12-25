橫跨空調及商用洗衣服務兩領域的上洋產業，獲准興櫃轉上櫃，25日以每股43元掛牌交易。上洋今年第四季營收及獲利優於去年同期，樂觀看待明年營收及獲利也會比今年好，明年營運會以三菱重工家用及商用空調為主，銷售台數目標訂為年成長五成，銷售營業額目標年成長二至三成。

法人依據上洋前三季EPS從去年同期0.94元翻倍增長至2.95元、前十一月營收12.29億元，比去年同期成長21.7％推估，今年營收至少13億元、EPS上看4元，改寫歷史新高，明年營收挑戰15億元，續創史上新高。早盤大漲7.0元而以50.0元開出，盤中最高達51.0元。

上洋代理美國Huebsch商用洗衣設備及商用洗衣服務起家，2013年創自助洗衣品牌SeSA洗衣吧，提供一條龍服務，2019年進軍泰國自助洗衣市場，設精品級自助洗衣品牌MARU Laundry，從泰國曼谷逐步擴及馬來西亞、越南及印尼等國。2016年起陸續取得三菱重工家用、商用及VRF變頻空調台灣銷售代理，跨足台灣家電市場。為了提升三菱重工空調品牌能見度及衝高銷售，請名模林志玲擔任產品代言人。

上洋總經理吳國華、財務部經理陳俊宇指出，上洋商用洗衣服務收入今年前十一月佔營收比重二至三成，穩定成長，全年預估可維持續以往年成長一成水準，明年營收占比仍維持二至三成。家用及商用空調今年前十一月營收占比近六成，明年目標是拉高至六成，銷售台數及營收都要成長。

(工商 )