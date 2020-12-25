內政部、央行，以及財政部自12月初開始祭出糾舉紅單、不動產抵押貸款業務規範限制，台灣經濟研究院今（25）日公布的營建業者看景氣動向，透露出相關業者先前的歡樂心情，在12月被澆了泠水。

台經院調查營建業對景氣看法，經該院模型試算，營建業2020年11月營業氣候測驗點為109.23點，較10月之111.45點下滑2.22點，結束先前連續兩個月上揚的走勢。

台灣經濟研究院長張建一表示，這個調查是政府祭出健全房市相關方案以來的最新調查，是第一個即時反映營建業者對於景氣及前景的看法。從個別產業判斷景氣前景。營建業、建築投資業原本在11月認為景氣好轉，但在這次調查中回應，未來半年景氣會較11月轉壞。

張建一指出，全球新冠疫情復發，所幸有疫苗上市，實驗結果也不錯，對消費信心有所提升，但因市場資金量大，房市成為資金去處，造成房價持續上漲，政府祭出健全房市相關方案，是抑制炒房、不是打擊房市，降低市場投機囤房的預期心理。

台經院研究員劉佩真分析，2020年11月六都建物買賣移轉件數月增率為12.9％，係因新北市、桃園市、台中市、高雄市等地新案陸續交屋，同時房貸利率處低檔、市場資金充沛、房產仍是國人投資首選等利多因素仍有所發揮，使得自住買盤仍穩定向上所致。

對於未來半年，劉佩真指出，有鑑於政府各部會陸續針對打炒房釋出進一步的動作，預料多少能杜絕近期投機房市的風氣，使交易結構重回以自住型買方市場為主，但短期內房市勢必經過一段調整期，故不動產業者對於未來半年景氣看法有將近55％為轉差；但事實上，政府動態性隨時調整政策，同時建立中長期健全房市的機制，反而能使此波不動產多頭市場，能走得更遠更久。

(工商 )