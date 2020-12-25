針對立法院昨天通過開放萊豬進口的行政命令，國民黨今天召開記者會強調，反萊豬戰役並未結束，明年人民仍可以透過公投與罷免推翻萊豬開放，一旦中選會審核完畢反萊豬公投的一階段連署，國民黨就會全力展開二階段連署，爭取8月讓反萊豬公投過關。革實院院長羅智強更已發起罷免挺萊豬立委吳思瑤，如有團體發起罷免其他萊委他也會支持。

文傳會主委王育敏痛批，民進黨竟在平安夜送萊豬給民眾，人民一定會反撲，人民不需要萊豬立委，她當場公布一張萊豬立委與官員照片及他們的挺萊豬謬論，她指出豬肉是每天飯桌上都會遇到的，綠委蘇巧慧竟認為我們有更多重要的事，嗆外界國家只剩下萊豬嗎？而綠委莊瑞雄扯國民黨開放萊牛時沒修學校衛生法禁止萊牛入校，但學校營養午餐本就不用牛肉而是用豬肉。

國民黨召開記者會畫面(圖由國民黨提供)

另外王育敏表示，至今7成民意反萊豬，蔡英文總統卻說民眾對萊劑疑慮已漸漸緩解，她數學不太好嗎？面對這種情形，人民還有最後的武器公投，目前中選會正在審國民黨兩萬多份的連署書，審完國民黨就可以進行第二階段連署，要求中選會盡快完成審核國民黨第一階段的公投連署書，之後要用人民的力量推翻民進黨開放萊豬的決策，明年8月才是終局之戰。

羅智強也說，雖然萊豬開放已過關，但新的一戰現在開始，人民還有兩個機會可以改變，包括公投和罷免，只要罷免12席民進黨立委，就可以讓綠營立委不過半。他舉例，綠委吳思瑤反對校園禁萊豬入法的理由竟是「會讓中國得利」，萊豬進口和大陸有甚麼關係？這種立委還適任嗎？他已發起罷免吳思瑤，如果地方發起罷免其他挺萊豬立委，他也會支持。

文傳會副主委李永萍則痛批，萊豬進口議案通過後，蔡英文還發臉書羞辱人民辯解沒有「前後不一致」，然而前幾年所有民進黨人士、民意代表，包括蔡總統本人要求瘦肉精零檢出的發言歷歷在目。

不僅如此，李永萍指出，前一陣子中天新聞台的言論不合民進黨的意就被關台，乃至於蔡總統昨天傲慢地說不能接受前後不一的指控，暗示民進黨不可被批評，並透露民進黨一步一步要管控言論，藉由關台、查水錶等恐嚇方式，讓不同聲音消失。對這樣傲慢的政府，人民還可以用公投與罷免來反制，萊豬戰爭並未終結，呼籲大家繼續抵抗，不要讓萊豬進入校園。

(中時 )