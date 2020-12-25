22日指揮中心公布紐籍機師（案765）與廣達集團女員工（案771）足跡，包括天母新光三越、天母SOGO百貨及好市多南崁店，引發民眾恐慌。有網友於臉書分享好市多南崁店現場情況，賣場宛如空城，逼得店員也只能苦笑。

一名女網友昨（24）日於臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》轉貼一張推特照片，只見生鮮區整條走道空蕩蕩，昔日人潮不再，完全沒有人氣，「爸媽回報好市多南崁店宛如空城！」轉發貼文的女網友也表示，看到這樣的景象感受真的很差，「誰該負責？」

一名網友於推特分享父母去南崁店的狀況。（圖／翻攝自推特）

地方臉書社團《蘆竹南崁資訊大小事分享團》也有網友分享，整個賣場停車場空蕩蕩，甚至聽到員工提及「再這樣下去，老闆就要停業了」。

有網友表示，聽到店員的談話內容「最近生意相當差」。（圖／翻攝自蘆竹南崁資訊大小事分享團）

確診的紐籍機師曾赴好市多南崁店，不少網友在網路曝賣場現況。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

南崁店整條走道空蕩蕩。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

貼文曝光後，不少網友也加入討論，「店家真的真的很倒楣」、「這時候剛消毒完而且幾乎沒人才是最安全的」、「人多才可怕好嗎」、「至少這裡徹底消過毒，沒公開的足跡地更可怕」、「為了自己跟家人的身體健康，還是不要去比較好」，不過，不少網友質疑推特照片的真實性，認為根本是再次製造恐慌。

另外，其他人也分享賣場內部狀況表示「沒那麼誇張，23日我下班去補貨，逛的人稀稀落落是真的，店員苦笑說至少這樣逛起來比較舒適...」、「的確！超安全的～一下就逛完結帳還不用排隊」。

(中時新聞網)