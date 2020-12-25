儘管英歐達成新的貿易協定，但該協定並未涵蓋金融業。

歐盟方面周四表示，歐盟尚未決定是否准許英國進入歐盟金融市場。新的規則涵蓋包括工業、漁業和農業，但是獨缺英國最具影響力的金融業。原本希望新協定為英國金融業鋪路通向歐盟，但歐盟指出，不急著同意。

目前歐盟僅同意1月1日起，兩項被認為是「對等的」金融活動准入歐盟市場。

在周四英歐雙方宣布達成協議後，歐盟隨後表示，希望明年開始與英國做出「一系列的進一步釐清」；「基於該原因，執委會無法對討論中的28項領域的對等性評估做出終結決定，所以無法及時做出決定」。

英國央行表示，如果沒有獲得准入，市場將會有混亂。

歐盟試圖降低對倫敦的依賴，試圖讓英國金融服務業與其他部門的貿易協定一樣；而英國希望確保倫敦的金融特殊待遇。

英歐雙方希望進一步討論對等性問題，並在明年三月就金融服務的監管合作達成理解備忘錄的簽署。

英國金融服務法律公司CMC表示，英國可能仍然在規劃朝向一個單獨涵蓋金融服務的貿易協定。

盧森堡金融管理局表示，新的貿易協定讓歐盟更願意在18個月後對衍生商品進行結算，以及6個月後對愛爾蘭的證券進行結算。

英國財政部沒有相關評論，僅表示，英國的銀行和交易平台已經在歐盟開設交易中心(hubs)，以避免對客戶造成混亂。

(時報資訊)