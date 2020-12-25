繼美國國防部日前將中芯國際列入「中國軍方企業」名單後，美國商務部日前再將中芯國際列入實體清單。由於大陸編碼型快閃記憶體(NOR Flash)大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，蘋果已將iPhone 12系列新機OLED外掛NOR Flash晶片單轉給華邦電(2344)。現在中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況，明年可望出現需求缺口，報價逐季看漲，華邦電可望進一步受惠。此外，利基型DRAM價格已從10月開始漲價，華邦電相關產品漲幅也傳達到雙位數，將挹注華邦電營運。

美國商務部將中芯國際列入實體清單後，相關供應商若採用擁有美國技術25%以上的產品、設備或材料，在出售給中芯國際之前，必須向美國商務部申請許可。這波對中芯國際的限制，主要是針對製造10奈米及更小晶片所需的設備，以限制其取得高階技術的能力。

今年華邦電從3月低點9.8元起漲以來，已經反彈了近3倍，權證發行商建議，看好華邦電後市的投資人，可佈局價內外10%以內，到期日120天以上的權證，如：華邦電麥證04購01(074959)、華邦電元富07購03(078228)，參與行情。

(時報資訊)