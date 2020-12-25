台灣防疫出現破口！11月底至本月初，短短10天就發生60多例移工確診，引發譁然；北市勞動局長陳信瑜提醒雇主勿非法聘僱失聯移工，否則將可依違反《就業服務法》處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

陳信瑜表示，勞動局近來接獲許多病人家屬，聘僱失聯移工，其中大部分案例所接觸到的非法管道，大致可歸類為「隔壁病床介紹」、「上網查詢」及「不明人士發送名片」，病患家屬處境雖令人鼻酸，但未善盡雇主查驗義務，導致非法聘僱的行為，仍屬違反《就服法》應裁處15萬以上、75萬元以下罰鍰。

陳信瑜直言，如今大眾受惠於網路普及，動動手指就能上網找到答案，許多不肖人士專門吸收失聯移工，利用架設網頁，佯稱「合法、專業、快速」的廣告標語，吸引無辜民眾上門；也有許多人在醫院發放某某看護中心的名片，主打「政府合法立案」的欺騙標語。

勞動局表示，民眾若有聘僱看護工的需求，可先至醫院內護理站或看護中心，詢問是否有照服員可配合；無論是透過何種管道聘請臨時看護，若來者是外國人，務必要提高警覺，因外國人在我國工作需要向勞動部申請許可。

勞動局進一步表示，因此能合法「隨叫隨到」的外籍看護，僅限具有外籍配偶或外籍學生身分的外國人，而臨時外籍看護為非法身分的機率可說是相當高，請民眾務必謹慎，避免觸法。

最後，陳信瑜提醒，雇主在應徵外國人時，記得3步驟，「問」來台身分、「查」正本證件、「照」下留存，應徵外籍配偶時，須查身分證，若是尚未取得身分證的外籍配偶，則應查看居留證及戶籍謄本，應徵外籍學生則須核對居留證、學生證及工作許可函，除確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存，以盡雇主的查驗義務。

(中時 )