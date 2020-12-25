親綠智庫今公布台北市長選舉最新民調，國民黨若派出蔣萬安對上民進黨的陳時中，蔣以43.2％勝過陳36.6％；若雙帥對決，蔣萬安以45.4％勝吳怡農27.7％，國民黨更會歸隊；與會學者表示，蔣萬安參選有鞏固藍軍9成選票，有「少主中興」的形象，且老少通吃。

新台灣國策智庫民調顯示，台北市民較支持哪一個政黨的市長候選人，國民黨28.3％ 、民進黨 20.4％ 、 台灣民眾黨8.7％ 、時代力量 3.4％ ，台北市還是主要在台北市最大佔比。

台北市民較支持哪位民進黨可能參選人，陳時中31.9、高嘉瑜15.9％ 、吳怡農 15.2％ 、吳思瑤5.2％ ；國民黨則是蔣萬安 64.7％、羅智強8.5％、韓國瑜8.3％。

各政黨候選人對比的話，蔣萬安43.2％、陳時中36.6％、黃珊珊13.3％；陳最高支持的年齡層是70歲以上，有43.9％，蔣則是50-59歲，有51.8％。

蔣萬安與吳怡農雙帥對決話，蔣萬安45.4％、吳怡農27.7％、黃珊珊16.0％。吳怡農在30到39歲支持度最高37.0％（蔣36.8％）、蔣萬安則在 50到59歲有59.0％（吳24.0％） ，教育程度上，吳支持度最高是初中、國中，有38.9％ 、蔣則是53.6％ 。

蔣萬安為目前國民黨中最強的可能參選人，如果民進黨派出陳時中應戰蔣萬安，藍綠支持度落差最小，為6.6％，與吳怡農，藍綠差17.7％，若時代力量的黃國昌加入選戰，則陳時中與蔣萬安的支持度落差會加大，為9.9％。

在陳時中、吳思瑤、高嘉瑜以及吳怡農，民進黨四位可能代表參選人中，陳時中71.7％最能夠凝聚民進黨中支持者的支持，其次為吳怡農，63.0％；不管民進黨派出哪一位來參選臺北市長，蔣萬安目前已經鞏固9成左右（89.4％）國民黨的支持，若對上吳怡農，更高達90.3％，顯示國民黨多數支持者已歸隊。

民調顯示，上一屆把票投給柯文哲的，約有2到3成左右會投給黃珊珊，但若民進黨派出陳時中或吳怡農，可囊括上屆柯文哲選票，(陳：42.6％、吳34.0％)，當民進黨派出吳思瑤或高嘉瑜時，蔣萬安則可拿下上屆投給柯文哲支持者超過4成的選票。

台師大教授曾冠球認為，蔣萬安是老少通吃的候選人，形象清新、問政沒有意識型態、立場較中立，蔣萬安可以讓國民黨9成充分歸隊還可以吸引2成民進黨支持者，這非常有趣，陳時中比較不夠吸引力，民進黨支持者非典型，包容性較大，應該說，民進黨支持者還不夠支持陳。

民進黨台北市議員阮昭雄表示，現在彷彿輪到溫良檢讓形象，對國民黨，蔣萬安是「少主中興」，「蔣萬安鴨子划水，他也來過我選區，顯然已做好準備」。

他表示，至於民進黨要推誰？陳時中目前較強，但未來也不排除地方頗有政績的縣市長。

(中時 )