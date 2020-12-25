立法院通過萊豬9項行政命令，台北市長柯文哲25日嘆了一口氣指出，明年元旦就要進口萊豬了，只剩下7天，市府要做很多準備，地方政府通過自治條例要求「零檢出」萊劑，但中央沒有否決也沒有贊成，「這很奇怪，變成1個國家2套法律。」

立法院會昨通過進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，將於2021年1月1日起施行。

柯文哲今出席就職6周年活動，面對立院表決結果，他先是嘆了一口氣後表示，所有萊豬有關的行政命令，中央級的在昨天才定案，坦白講只剩下7天，明年元旦萊豬就要進口了，市府要去做很多準備，地方政府通過的自治條例，中央沒有否決也沒有贊成，這很奇怪，變成1個國家2套法律。

他表示，北市府已開始做一些準備，最起碼的應變措施，包括在4大通路有「非萊豬專區」，當然要怎麼落實、檢驗還要處理。

柯文哲強調，這實在是很無奈，常常有人說他「逆時中」，從整個防疫過程就知道，嘴巴念歸念還是會配合，但問題是24日才搞定行政命令，只剩7天，地方政府怎麼處理，這不是好的案例，不過，國家就是這樣讓人民不滿，地方政府該做的還是要做，非萊豬專區還是會先成立，後續配套會加速努力，下周將進一步公布應變措施。

(中時 )