大陸推行「十四五」作為發展前景，大陸國務院總理李克強表示，大陸經濟基數已經相當大，未來五年以合理速度平穩增長，累積下來就是了不起的成就，強調需以科學確立發展目標。

路透25日援引國務院「十四五」規劃綱要草案編制工作領導小組會議報導，李克強提出促進產業發展、加強基礎設施、實施民生工程等為重點措施，確保提出的計畫都能落實。

李克強指出，編制綱要草案既要與2035年遠景目標銜接，又要針對2021年至2022年促進經濟恢復正常增長與發展基礎的特殊情況，統籌謀劃和安排。激發市場主體活力和社會創造力，實施重點民生工程，並擴大有效投資。

此外，針對擴大對外開放提出更多制度型開放新措施，以改善外貿外資環境，加強國際交流合作。預計大陸經濟將於2021年持續復甦，因2020年低基數影響，2021年增速估計前高後低，下半年逐漸向真實潛在增速回歸。

(工商 )