全球積層陶瓷電容（MLCC）近期供需吃緊，儘管市場被動元件漲價消息甚囂塵上。不過，對此華新科（2492）強調，明年第二季前，公司將不會調漲MLCC及晶片電阻報價。

在MLCC日廠延後交期利多激勵下，被動元件族群24日股價表現強勁，惟25日拉回整理，華新科25日盤中小跌0.88％，達225元。展望後市，聖誕節、農曆年前備貨需求湧現，加上車市復甦，第四季又將出現農曆年前缺工，推升被動元件淡季不淡，後續則在5G基地台、智慧手機、居家遠端工作需求帶動下，可望挹注其營收成長。

(工商 )