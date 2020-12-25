全球積層陶瓷電容（MLCC）近期供需吃緊，儘管市場被動元件漲價消息甚囂塵上。不過，對此華新科（2492）強調，明年第二季前，公司將不會調漲MLCC及晶片電阻報價。
在MLCC日廠延後交期利多激勵下，被動元件族群24日股價表現強勁，惟25日拉回整理，華新科25日盤中小跌0.88％，達225元。展望後市，聖誕節、農曆年前備貨需求湧現，加上車市復甦，第四季又將出現農曆年前缺工，推升被動元件淡季不淡，後續則在5G基地台、智慧手機、居家遠端工作需求帶動下，可望挹注其營收成長。
(工商 )
全球積層陶瓷電容（MLCC）近期供需吃緊，儘管市場被動元件漲價消息甚囂塵上。不過，對此華新科（2492）強調，明年第二季前，公司將不會調漲MLCC及晶片電阻報價。
在MLCC日廠延後交期利多激勵下，被動元件族群24日股價表現強勁，惟25日拉回整理，華新科25日盤中小跌0.88％，達225元。展望後市，聖誕節、農曆年前備貨需求湧現，加上車市復甦，第四季又將出現農曆年前缺工，推升被動元件淡季不淡，後續則在5G基地台、智慧手機、居家遠端工作需求帶動下，可望挹注其營收成長。
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