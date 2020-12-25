立法院24日針對開放萊豬行政命令及相關修法上演表決大戰，民進黨原高喊團結，最後同黨立委林淑芬、劉建國卻棄權未投票。該黨同志鄭運鵬事後在臉書暗酸「原來，跑票就可以去過聖誕」，引發熱議。有臉書粉專直言，鄭為選桃園市市長不僅大「走鐘」還甘當「英犬」，當起黨內「廖北亞」角色，但這樣雖蹭到聲量，卻對爭取出線、贏得大選不見得有利。

針對民進黨在立院萊豬表決，未能一致性投票，鄭運鵬在臉書暗酸「原來，跑票就可以去過聖誕」，並在留言處表示「跑票過聖誕，留下是笨蛋」。此言論引發網路激烈論戰，更讓民進黨內瀰漫「同室操戈」氛圍。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」今日發文，痛批：「鄭運鵬為了選市長，選到這麼走鐘，真的可悲！往前看，鄭文燦沒有安排交棒給他，往後看，萬一林智堅空降代理，又沒他的份。」「不演了新聞台」更直言，鄭運鵬本身專業普通，人氣又不上不下，只好走偏鋒，當起打手、鷹（英）犬、黨內廖北亞這種角色。問題是這樣蹭到了聲量，對於爭取出線，進而贏得大選，真的有利嗎？

文章一出，3小時內獲得超過1200個讚、超過100則留言。網友紛紛回應：「以前看他發言尚中規中距，上次選立委時真面目呈現完全變了個人！可怕的權力欲望！」「鄭運鵬說：先國家，次政黨，再個人。說得道貌岸然。但我認為應該是：先人民，次國家，再次政黨，末個人」、「鄭可能無望，没聲量及氣魄！」「我桃園選民支持罷免萊委」、「桃園人不可能選鄭運鵬，阿扁時代還算清醒但就是邊緣人，現在為了搶功各種硬拗還嗆選民，看了就討厭」。

(中時新聞網)