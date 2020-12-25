彰化市長林世賢25日就職2周年典禮，投出震撼彈。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢25日就職2周年典禮，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢25日就職2周年典禮，投出震撼彈，揭弊寺廟人員有人貪瀆500萬元，已經送檢調，彰化市公所管轄15座寺廟，8間屬於公所直接管理運作，其餘由管委會管理，是全國最大的廟公，林世賢強調為了寺廟室財務透明化，各寺廟開啟賽錢箱，現場直播，未來更計畫民眾現場監督，此外，每個月月報完成，將各寺廟各類收入明細公告於網站。

這次林世賢自揭弊案，寺廟工作人員有人貪瀆500萬元，已經送檢調，初步了解，這是工作人員單一、個人的行為，為香客捐獻香油錢短報，累計數年，彰化市公所進行政風調查，已經送檢調。

「幫媽祖守住眾生財！」據了解，累計短報金額，原本被認為是工作人員的行政疏失，經政風調查後，認為涉及違法，公所主動移送檢調。

寺廟寺主任金維中表示，財務管理上管道多管齊下，點燈電腦化登錄，捐款的香油錢也都進行電腦登錄，都讓財務透明、管理更健全。

林世賢就職典禮簡報執政兩年進行多項突破，打破縣市建設不同調，縣市共同開化彰化市蛋黃區，此外並引進投入挹注56億元建設彰化市、從票選最難玩到榮獲經典小鎮，打破不做不說沒煩惱，改革制度，提升行政效率揪弊端。

(中時 )