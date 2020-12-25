宜蘭縣議會民進黨團今（25）日抨擊縣府宣稱要大力發展觀光，但卻沒有做好縣管遊憩區的設備維護工作，不僅危害到遊客安全，也讓宜蘭縣的門面盡失，要求縣府說明白，一年編列了3100萬元的維管費用到底花到哪裡去？縣府回應說，因宜蘭多雨潮濕，雖然常年進行基本維護，仍造成戶外木、鐵構件部分損壞或鋪面沉降不平，但目前並不會影響結構安全。

民進黨團總召陳俊宇表示，黨團在24日下鄉考察，發現礁溪的森林風呂、湯圍溝熱門景點有很多問題，許多硬體設備破破爛爛，可見近兩年來都沒有好好地整修、維護，要縣府深切檢討。

陳俊宇說，過去這些場地委外經營時民間的經營者有賺錢，但因為業者與縣府訴訟，之後由縣府收回經營卻出現賠錢的狀況，森林風呂是外縣市進入宜蘭縣的重要門面，更位於市區內的重要地點，但縣府顯然疏於管理，讓遊客敗興而歸。

縣議員呂惠卿則說，縣府一年編列了3100萬元的維管費用，縣長林姿妙在縣議會施政報告中還強調要提升遊憩品質，力拚國旅市場，強化外地遊客對宜蘭的好印象，但單就考察森林風呂及湯圍溝就發現這麼多狀況，護欄嚴重腐朽，如果有旅客因此跌落，將造成難以收拾的問題。

縣府表示，湯圍溝溫泉公園及礁溪溫泉公園森林風呂開放至今已有10多年，因宜蘭多雨潮濕，雖然常年進行基本維護，仍造成戶外木、鐵構件部分損壞或鋪面沉降不平，但工旅處強調，目前並不影響結構安全。

工旅處表示，縣風景區的經營管理，並不以營利為目的，在維持公益，符合原設置功能的前提下，為節省政府開支、增加收入，並引進民間經營創意與資源，未來包括礁溪溫泉公園森林風呂、湯圍溝溫泉公園等在內的風景區，將會逐步委外經營管理。

(中時 )