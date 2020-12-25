俗話說在真愛面前，年齡、外表、性別都不是距離，台灣過去曾因爺孫戀或「小鄭和莉莉」等差異大的情侶成為社會大眾熱議話題。最近在韓國有對38歲的壯男認戀73歲女子，兩人還因此開了Youtube頻道節目成為網紅，兩人先前被網友質疑是假夫妻，近日上節目時因休息時麥克風沒關，一段驚人對話流出更讓外界狂猜是炒作婚姻關係。

38歲的韓國男子「波仔」先前宣布和65歲「奶奶級」的女友結婚，波仔稱和奶奶一見鍾情，交往不久後便互訂終身，某次波仔在直播中向大家透露，因奶奶擔心年紀被嫌棄，剛開始交往時謊報年紀65歲，之後才誠實認了其實是73歲，且是在結婚當晚波仔摸奶奶皮膚時感覺觸感不對，奶奶才全盤托出，但波仔強調，雖相差35歲，但不會影響和彼此的愛。

波仔和奶奶經營Youtube頻道，引來許多網友訂閱。（圖／翻攝自다정한부부 a loving couple Youtube）

波仔與奶奶後來開設「다정한부부 a loving couple」Youtube頻道，分享「嬤孫戀」的日常，兩人也像一般夫妻考慮生個愛的結晶，但因為奶奶已經沒生理期，便求助試管嬰兒，然而最後還是失敗。看似普通夫妻的生活背後，卻常引來網友質疑是造假婚姻，其一就是從未看過兩人公開已婚的戶籍謄本，其二則是影片的業配合作方式十分專業。

據《ETtoday星光雲》報導，波仔和奶奶的婚姻又爆出驚人八卦，近日兩人受邀上節目，期間休息時因麥克風沒關，導致兩人私下的真實互動全都露，奶奶竟趁空檔對波仔說了一句：「再忍3個月就好，可以賺到錢就夠了」，疑似間接證實兩人只是為了通告合作的假冒夫妻，但對此，波仔和奶奶暫時沒有回應。

(中時新聞網)