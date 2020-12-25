65歲林青霞和老公邢李㷧婚後感情甜蜜，邢李㷧甚至在她60歲生日時送了一棟價值新台幣42億元的700坪皇宮豪宅，過去曾有建商公開了女神家中的內裝，設計十分簡約奢華，而林青霞本人也首度曬出了超大後院，讓網友全都看傻了眼。

林青霞的豪宅位於香港飛鵝山腳下，據悉邢李㷧花了幾十億台幣整修，由於是依山而蓋，三層樓採階梯式的設計，頂樓還有網球場和一片草地，安全防護更是做到滴水不露，而室內還有溫水游泳池、私人電影院、私人畫室、豪華健身房、高爾夫球室、舞蹈室等，當初照片曝光立刻引起熱烈討論。

林青霞家的內裝疑似曾被曝光。（圖／翻攝自DCL網站）

昨(24)日林青霞在微博曬出一組照片，並在內文透露：「今天下午在我家後院拍的，仙鶴天天飛來又飛去，自在又瀟灑。 」只見一片绿草如茵的庭院造景中，有幾張檜木製的椅子，一旁就是翠綠的山壁，從庭院眺望還可以看到連綿山巒，後面2張照片則可以看到仙鶴停在欄杆上，接著展翅飛翔。

林青霞意外曝光後院造景。(圖/翻攝自林青霞微博)

林青霞家中有仙鶴造訪。(圖/翻攝自林青霞微博)

驚人的豪奢後院讓網友都驚呆，忍不住驚呼，「我一輩子也買不起這樣的房子」、「也希望我也能活成這個樣子～」，也有不少網友稱讚林青霞的仙氣，「仙鶴也喜歡看仙女嗎」、「姐姐家的後院會有仙鶴飛來，它一定被您的美貌吸引了」、「居然會有仙鶴！！姐姐果然是仙女」。

(中時新聞網)