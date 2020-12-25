◎北市跨年採實名制 侯友宜：隨機應變

台北市跨年活動將採實名制，今（25)日新北市長侯友宜針對新北市跨年活動防疫也做回應，侯說，目前仍在觀察，用隨機應變、立即有效的處理八里煙火，一定要在安全無虞的情況下才能辦理所有活動。

◎元旦國道怕塞 高公局教你這樣走

離元旦連假不到1星期，高速公路局預估連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸並做好防疫措施，如果是開車的民眾，則建議南下旅客選擇下午出發、北上旅客選擇上午出發。

◎雇用非法移工 雇主恐挨罰最高75萬元

台灣防疫出現破口！11月底至本月初，短短10天就發生60多例移工確診，引發譁然；北市勞動局長陳信瑜提醒雇主勿非法聘僱失聯移工，否則將可依違反《就業服務法》處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

◎入冬最強冷氣團下周三來襲 吳德榮：恐僅8度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬，30日冷鋒通過、「超強」冷空氣直衝而下，愈晚愈冷，上半夜北部即已降到8至10度，各地皆要注意天氣「急凍」；31日的清晨、跨年夜至元旦晨，將創「入冬最低氣溫」紀錄，元旦白天起至3日，冷空氣將逐日減弱；氣溫逐日升，但因「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍很低。

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(中時新聞網)