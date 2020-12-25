親綠智庫今公布台北市長選舉最新民調，在九位台北市長可能參選人選中，台北市民最喜歡的是蔣萬安，29.2％、陳時中24.5％、最討厭的是韓國瑜，37.8％；而國民黨討厭黃國昌比例最高，有19.5％，最討厭韓國瑜是基進黨，有78.3％。

此外，國民黨蔣萬安若宣布參選，黨內無人抗衡，民進黨陳時中參選，若是三分天下，要贏不是不可能，與蔣差距有6.6％，若時力黃國昌加進來，蔣、陳差距更大，因為多少黃還是對民進黨有吸引力。

新台灣國策智庫民調顯示，國民黨支持者支持蔣萬安最高，民進黨、時代力量及台灣基進黨，支持陳時中最高，而蔣萬安可以拿到民眾黨20.3％支持，只比黃珊珊少7.5％，時代力量也有15.8％、中間選民 21.8％ ，陳時中中間選民則為21.2％。

喜好度對比，蔣萬安喜好度最高，有29.2％，陳時中雖然沒有在抗疫初期高，但還是黨內最強支持者，韓國瑜想東山再起，跟蔣萬安沒有力拼之力，因為蔣萬安是喜好度最高，討厭度最低。

台師大教授曾冠球指出，台北市民雖然藍綠佔比逐年拉近，台北市推舉候選人，只有顏色是不夠，還要有特殊品味，否則會擦槍走火，黃國昌參選，還是會對藍綠帶來改變，顯然藍綠都不能分裂。

台北市議員阮昭雄表示，這次民調也納入18歲，兩年後，這些人也可投票，未來市長選舉，候選人應該不只有一位，因為市長選舉還要發揮母雞帶小雞，民眾黨也有六席要選的空間，黃珊珊還是有爆發力，行政資源是有，民眾黨拿下一成選票也是有可能。

他認為，民進黨台北市長人選都和蔣萬安有差距，但那是沒有任何事件發生，陳時中是在防疫、美豬進口標示若做得特別好，或許霎那間可能出現黃金交叉，陳對民進黨來說，是可被期待的。

他表示，2022台北市長選舉要三足鼎立或四足都是有可能。未來政治人物流行的是溫良恭儉讓，蔣萬安就有馬英九「二點零」形象。

(中時 )